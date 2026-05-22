Yağışların ardından Bartın Irmağı’nda su seviyesi yükseldi
Kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Bartın Irmağı’nın su seviyesi 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile piknik alanı su altında kaldı. Ekipler, ırmağın taşma riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.
Bereketli yağışlar yurdu etkisi altına aldı.
Kurumaya yüz tutan ırmaklar ve nehirler yeniden canlanırken, aşırı yağışlar sonucu taşkın riskleri ortaya çıkmaya başladı.
3 SAATTE 44,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Bartın’da dün öğle saatlerinden sonra üç saatte, metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü.
Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın su seviyesi 2 metre yükseldi.
BAZI BÖLGELER SU ALTINDA KALDI
Orduyeri Mahallesi’nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan Piknik Alanı su altında kaldı.
Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)