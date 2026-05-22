Yağışların ardından Bartın Irmağı’nda su seviyesi yükseldi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bereketli yağışlar yurdu etkisi altına aldı.

Kurumaya yüz tutan ırmaklar ve nehirler yeniden canlanırken, aşırı yağışlar sonucu taşkın riskleri ortaya çıkmaya başladı.

3 SAATTE 44,8 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Bartın’da dün öğle saatlerinden sonra üç saatte, metrekareye 44,8 kilogram yağış düştü.

Yağış sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın su seviyesi 2 metre yükseldi.

BAZI BÖLGELER SU ALTINDA KALDI

Orduyeri Mahallesi’nde gezi teknelerinin bağlandığı iskele ile Çağlayan Piknik Alanı su altında kaldı.

Bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor.