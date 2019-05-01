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Yağışlı hava geri geliyor

Balkanlar ve Akdeniz üzerinden gelen iki yeni yağışlı hava Ege bölgesine yağış getiriyor.

İHA | 01.05.2019 - 17:31..
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Ege Bölgesi’nin bu geceden itibaren yağışlı ve Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisine, Cumartesiden itibaren de yine Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK ŞEKLİNDE OLACAK

Hafta başına kadar aralıklı olarak görülecek yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Sağanak yağışlarla birlikte meydana gelebilecek yerel olarak dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün hazırlayacağı anlık uyarıların takip edilerek dikkate alınması can ve mal emniyeti açısından önem arz ediyor.

CUMARTESİ'DEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK

Bölgede yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, Cumartesi’den itibaren artarak tekrar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde İl merkezlerimizde hava durumları ile en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları şu şekilde olması bekleniyor.

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