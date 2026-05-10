Yağmur etkisini sürdürüyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer kuvvetli gök gürültülü fırtına riski öngörülüyor.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek, bazı günlerde hafif dalgalanmalar görülecek

YAĞIŞLA BİRLİKTE HİSSEDİLEN SICAKLIK DÜŞECEK

Bugün, ülke genelinde çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Özellikle iç kesimler, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sıcaklık değerlerinin yağışla birlikte hissedilen sıcaklığı düşürebileceği öngörülüyor.

Doğu ve Güneydoğu'da yer yer 30 dereceye yaklaşan değerler dikkat çekiyor.

YAĞIŞLAR YEREL OLARAK KUVVETLİ OLACAK

Pazartesi günü yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Gök gürültülü sağanak ve fırtına riskinin birçok bölgede süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde; batı ve iç bölgelerde 20-28 derece, güney ve doğu kesimlerde 25-31 derece bandında ölçüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı değerlendiriliyor.

SAĞANAK VE FIRTINA BEKLENİYOR

Salı günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına öngörülüyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde hafif artacağı; bazı bölgelerde 25-31 derece aralığına çıkacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimali de değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE SEYREDİYOR

Çarşamba günü parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı havanın devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların genel olarak 20-30 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

Güney ve batı bölgelerde daha az yağış beklenirken, iç ve kuzey kesimlerde gök gürültülü hücreler görülebilir.

SAĞANAK RİSKİ DEVAM EDİYOR

Perşembe günü çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak riskinin sürmesi bekleniyor.

Sıcaklık değerlerinin 18-28 derece aralığında değişkenlik göstereceği öngörülüyor.

Özellikle kuzey ve iç bölgelerde yağış ihtimali daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

