Yağmur Sarıoğlu, oğlunu pilot yapacak

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun 8 yaşındaki oğlu Sarp, pilot annesi Yağmur Sarıoğlu’nun yönlendirmesiyle simülatörde yolcu uçağını böyle indirdi.

"5 GÜNDE ÖĞRENDİ"

Yağmur Sarıoğlu, Instagram hesabından oğlu Sarp ile fotoğrafını paylaşarak, "8 yaşına kadar 17 ülke gezip 250 bin km uçak yolculuğu yapan oğlum Sarp birebir gerçek kokpit kontrollerine sahip uçuş simulatörü Flight Simulator X ile küçük uçaklar uçurarak tanışmıştı. Benden öğrendiği temel uçuş bilgileri ile belgesellerden kendi kendine öğrendiği temel havacılık bilgilerini pekiştirip önceden aşina olduğu Airbus kokpitini 5 günde öğrettim.

"BU MESLEĞE ÇOK İLGİLİ"

Uçuşumuz sırasında ben bir hava trafik kontrolörü gibi komutlar vererek hiçbir kumandaya karışmadım. Bu kadar kısa sürede öğrenmesinde en büyük pay sektöre ve mesleğe olan aşırı ilgisi, hevesi ve isteğiyle tabii ki kendisinde."

3. BEBEK GELİYOR

Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan Sabri Sarıoğlu, 2010 yılında Yağmur Yılmaz ile dünyaevine girmişti. Mutlu evlilikleri devam eden çift, üçüncü çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor. Yağmur Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebek beklediğini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.

"YAZA DOĞUM İNŞALLAH"

Sarıoğlu, "Evet, hamileyim. İki gündür o kadar çok mesaj gelmiş ki. Yaza doğum Allah izin verirse. Uçuştan ayrı kalacağım bu süreçte kapanan hesabımdaki eski paylaşımları kısa kısa bilgiler vererek tekrar yüklemeyi düşünüyorum." açıklamasını yapmıştı.