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Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı

Düzce'de jandarmadan kaçan araç içerisinde yakalanan Sarnıç, çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

İHA | 27.03.2020 - 09:05..
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Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark etti.

Sürücü, kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek bir jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu.

Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı

EMRE AŞIK'IN ESKİ EŞİ ÇIKTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri takibe aldığı aracı, Cumayeri sapağı mevkisinde yakaladı. Araç içerisinde yakayı ele veren şüphelilerden birinin cezaevi firari E.S., diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç olduğu anlaşıldı.

Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı

RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Yağmur Sarnıç, adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı.

Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisiyle yakalandı

SERBEST BIRAKILDI

İki isim Düzce Adliyesi'nde mahkemeye çıktı. Yapılan sorgunun ardından Yağmur Sarnıç serbest kalırken, cezaevi firarisi E.S., tutuklanarak Çilimli Cezaevine gönderildi.

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