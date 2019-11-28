Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç'u unutmak istiyor

Yağmur Tanrısevsin, 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Ayrılık sonrası kötü günler geçiren Tanrısevsin, bir de yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilsinin yakınlaşmasını öğrenince kendini eve kapattı.

KÖTÜ ANILARDAN KURTULACAK

Demet Özdemir'i takipten çıkaran güzel oyuncu, Oğuzhan Koç'u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için yeni bir karar aldı. Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. TMU veya TMS (Trans Manyetik Stimülasyon) denilen tedavi şekline başvurark kötü anılardan kurtulacak.

Oğuzhan Koç, 8 yıl birlikte olduğu oyuncu Zeynep Koçak'tan 2015 yılında Yağmur Tanrısevsin için ayrılmıştı. Koç'un şimdi de Demet Özdemir için Yağmur Tanrısevsin'i bıraktığı iddia ediliyor.

Hafıza sildirmem yöntemi daha önce şarkıcı Ebru Polat ve oyuncu Merve Boluğur ile de gündeme gelmişti.