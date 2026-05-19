Yağmur Uraz: Sanki ilk defa şampiyon oluyormuşum gibi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi’nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı Yağmur Uraz, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"DUYGU HİÇ BİTMESİN İSTEDİK"

Şampiyonluğa ilk ulaştıkları andaki duygularını aktaran Yağmur Uraz, “Giresun’da maç bittikten sonra diğer taraftan haberi bekliyorduk. Resmileştirmek için, bir hafta daha ertelenmemesi için. Baktık kenarda tişörtler hazırlanıyor. ‘Tamam’ dedik. Ardından rakibimiz ikinci golü de yedikten sonra o an şampiyon olduğumuzu anladık. Biraz geç idrak edebildim. Fenerbahçe’de 3’üncü senem ve 2 sene hep finalde kaybedince... O çok istediğimiz, özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak çok farklı ve özel hissettirdi. Çok mutlu olduk, çok gururlandık. O duygu hiç bitmesin istedik. Hala iliklerimize kadar yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMİN 10’UNCU ŞAMPİYONLUĞU AMA SANKİ İLK DEFA ŞAMPİYON OLUYORMUŞSUN GİBİ BİR AYRICALIK HİSSETTİRDİ"

Kariyerinde 10 şampiyonluğu olduğunu ancak Fenerbahçe ile yaşadığı şampiyonluğun ilk kez şampiyon oluyormuş gibi hissettirdiğini söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, “Ben bu formayı ilk giydiğimde kendim bireysel olarak takıma ne verebilirim diye bir söz vermiştim. Geldim ve burada kendimi bir sporcu olarak çok değerli hissettim. Kendi adıma bu armaya bir sözüm vardı. Şampiyonluk için saha içinde ve dışında ne verebilirim diye. Tabii ki diğer şampiyonluklar da çok anlamlı. Bu kariyerimin 10’uncu şampiyonluğu ama sanki ilk defa şampiyon oluyormuşum gibi bir ayrıcalık hissettirdi bana. Benim için çok kıymetli bir şampiyonluk.” ifadelerini kullandı.

"ÇOK UZUN BİR MARATON"

Sezon içerisinde zorluklar yaşadıklarını ancak bu zorlukları şampiyonluk inancıyla aştıklarını dile getiren Yağmur Uraz, “Kolay değil. Çok uzun bir maraton. 14 Temmuz’da başlayan sezon öncesi hazırlıklarıyla mayısa kadar süren süreçte sakatlıklar, maç kaybediyorsun, istediğin gibi performans sergileyemiyorsun. 26-27 tane kadının, insanın bir arada olduğu bir ortam düşünün. Sadece futbol değil dışarıda özel hayatımız da var. Bunları yönetebilmek kolay değil. Burada iş tecrübeye giriyor, takım arkadaşlığına giriyor, birbirini anlama empati duygusunun daha iyi olmasına giriyor. Biz buna mental dayanıklılığın önemi diyoruz. Önceki yıllardaki hataları, eksikleri yapmadan başladığımız bir sezondu. Çok hazırlıklıydık. Başlarken parolamız hep şuydu; biz bu sene gereken, hak ettiğimiz şampiyonluğu alacağız. Hep odak ve motive noktamız buydu.” sözlerini sarf etti.

"OYUNA SONRADAN GİRİP ADAPTE OLMA KISMINI ÖĞRENDİM"

Sezonun geride kalan kısmındaki kendi performansını değerlendiren tecrübeli futbolcu, “Kariyerimde en uzun süre benchte oturduğum dönem olmasına rağmen oyuna sonradan girip adapte olma kısmını öğrendim. Kariyerimde hep ilk 11 başladığımda sonradan girip kendini nasıl hazırlarsın duygusunu bilmiyordum. Kendimde onu geliştirdim. Şu an 15 gol katkısı yaptım. Baktığımızda bence yeterli gibi gözüküyor.” dedi.

"ORASI ÇOK AYRI BİR PLATFORM"

İyi bir kadro kurulur ve iyi bir kura çekerseler Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde edebileceklerini vurgulayan Yağmur Uraz, “Orası çok ayrı bir platform. Oraya çok iyi hazırlanıp o bilinçle gidilmesi gereken bir yer. Ben oraya defalarca gittim. Türkiye Ligi’ndeki seviye belli. Orası çok yüksek tempoda ve ayrı bir platform olduğu için çok daha iyi hazırlanıp, çok daha iyi kadroyla gidersek iyi bir kurayla orada da ilk senemiz olmasına rağmen başarılı işler yapacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KULÜPLER KADIN FUTBOL ŞUBESİNİ AÇTIKTAN SONRA TARAFTARLARIN İLGİSİ DAHA FAZLA OLDU"

Büyük kulüplerin kadın futbol şubesi açmasının önemine değinen Yağmur Uraz, “Son 5 yıla baktığımızda kadın futbolundaki ivme inanılmaz fazla. Büyük kulüpler kadın futbol şubesini açtıktan sonra taraftarların ilgisi daha fazla oldu. Taraftarlık, farkındalık ve medyanın ilgisi daha fazla oldu. Bu doğrultuda insanların bakış açısı değişti. Eskiden biz yetenekli kız çocuklarının aileleri ikna etmek için uğraşırdık. Yazdırın kulüplere, gelsinler burada çok iyi işler oluyor diye. Şimdi artık biz bunu yapmıyoruz. Aileler kendileri getiriyorlar çocuklarını. Demek ki biz doğru yoldayız.” sözlerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI VEYA AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA DİREKT KATILABİLMEMİZ İÇİN TÜRKİYE’DEKİ LİG SEVİYESİNİN ARTMASI LAZIM"

Milli takımın daha başarılı olabilmesi için ligdeki temponun artması gerektiğini belirten 36 yaşındaki futbolcu, “Milli takımla ilgili şu an gayet iyi gidiyoruz ama baktığımızda bir devamlılık olabilmesi için, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’na direkt katılabilmemiz için Türkiye’deki lig seviyesinin artması lazım. Bizim yetenekten dolayı değil maç tempolarından dolayı 60-70’inci dakikalardan sonra ortaya sorun çıkıyor. Bence maç tempolarının, seviyelerinin artmasının ardından biz orayı yakalayabiliriz.” dedi.

"ONLAR BİZİM İTİCİ GÜCÜMÜZ"

Taraftarların sürekli olan desteğinden övgü dolu sözlerle bahseden Yağmur Uraz, “Onlar gerçekten hava çok sıcak olunca da geliyorlar ve maçın öncesinden sonrasına kadar hiç susmuyorlar. Yağmur yağıyor, sırılsıklam oluyorlar yine geliyorlar. Çok soğuk olduğunda gelen taraftarları kalın giyinin diye uyarıyoruz. Onlar için havanın hiçbir önemi yok. Gerçekten çok sağ olsunlar. Onlar bizim itici gücümüz. Bizi sonuna kadar desteklediler. Onlara çok teşekkür ediyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.