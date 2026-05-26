Yaklaşan üç aylık dönem için iç borçlanma stratejisi belli oldu
Yaklaşık 81,3 milyar liralık bir borç artışı planlayan Hazine, yeni iç borçlanma stratejisini duyurdu. Gelecek üç aylık dönemde borç servisine karşın, ek iç borçlanma yoluna gidilecek.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın haziran-ağustos dönemine ilişkin iç borçlanma planı netleşti. Buna göre, yüksek iç borç servisine karşın ek borçlanmaya gidilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
İÇ BORÇLANMA
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)