Yalova'da 2 kişiyi husumetlilerine benzeterek bıçaklayan şahıs yakalandı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yalova'da dehşete düşüren olay...

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.E.Ç., iddiaya göre evinin karşısında bekleyen H.C. ve E.T.'yi husumetlilerine benzetti.

K.E.Ç., yanına gittiği bu kişilerle önce tartıştı, ardından bıçakladı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİLER

Bu sırada yoldan geçen O.Y. E.Ç. ve M.Ç., kavgayı ayırmak istedi.

K..E.Ç., gruba hakaret edip, saldırdı.

KESİCİ ALETLERLE PEŞİNE DÜŞTÜLER

3 kişi, yakında bulunan kasap dükkanından satır ve bıçak alarak evine kaçan K.E.Ç.'yi takip etti.

Grup, pencereden kendilerine küfreden K.E.Ç.'ye ellerindeki kesici aletleri fırlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bıçaklardan biri eve saplanırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri biber gazı ile etkisiz hale getirdi.

K.E.Ç. ile O.Y., E.Ç. ve M.Ç. gözaltına alırken, 2 yaralı ise ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.