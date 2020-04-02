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Yalova'da 2 ton 874 kg sahte dezenfektan ele geçirildi

Yalova'da düzenlenen operasyonda 2 ton 874 kilogram sahte dezenfektan yakalandı.

AA |
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Yalova'da 2 ton 874 kg sahte dezenfektan ele geçirildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi'nde, H.H.Y'nin sahibi olduğu işletmede kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu iş yerine operasyon düzenledi.

Yalova'da 2 ton 874 kg sahte dezenfektan ele geçirildi VİDEO

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda, 100 mililitrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 944 adet ve 1 litrelik şişelere doldurulmuş 2 bin 580 adet sahte dezenfektan ele geçirildi.

Sahte dezenfektanlara el konulurken, iş yeri sahibi H.H.Y. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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