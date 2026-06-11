Yalova'da İkra bebeğin darp davasında tahliye kararı

Yalova'da komşu kavgasında 14 aylık İkra bebeğin darbedilmesi, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Yalova 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ş.E., tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada taraf avukatları ile sanık yakınları da hazır bulundu. Duruşma öncesinde baba Muhammed Baca, dosyanın "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Talebinin kabul edilmemesi üzerine eşi B.B., kızı İkra ve diğer çocuklarıyla duruşma salonundan ayrıldı.

JANDARMA PERSONELLERİ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Olay anında sahada olan jandarma personeli, ihbar üzerine olay yerine gittiklerini, Muhammed Baca'nın evinde bulunduğunu ve o anda sokaktan gelen Ş.E. ile tartıştığını söyledi.

Jandarma personeli, tarafları ayırdıkları sırada B.B. ile sanığın eşi N.E. arasında da arbede çıktığını belirtti. Jandarma personeli, arbedede bebeğe vurulduğu anı görmediğini söyledi. Sanığın ağabeyinin eşi N.E. ise, olay sırasında anne B.B.'nin çocuğu kucağında taşıdığı sırada düştüğünü iddia etti.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti duruşma sonunda sanık Ş.E'ye yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti.

"KIZIMIN HAKKINI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

Duruşma başladıktan sonra salonu terk eden Muhammed Baca yaptığı açıklamada, 14 aylık kızının kafatasında üç kırık oluştuğunu ve beyin kanaması geçirdiğini. dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istediğini söyleyerek, "Bir baba olarak mücadelemi sürdürüyorum. Kızımın hakkını savunacağım. Dört aydır aile düzenimiz kalmadı. Hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi

NE OLMUŞTU

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, bir yıl önce 4 çocuklarıyla birlikte satın aldıkları eve taşınan Baca ailesi ile aynı binada yaşayan komşuları arasında, çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle zaman zaman tartışmalar yaşandığı öne sürüldü.

Son olarak geçtiğimiz 20 Şubat’ta yaşanan olayda, Muhammed Baca, 14 aylık kızı İkra’yı kucağına aldığı sırada Şener E.’nin sopalı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Baca’nın burnu kırılırken, küçük İkra’nın kafatasında çatlak oluştu.