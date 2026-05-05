Yalova'da lunapark işletmecisine silahlı saldırı

Yalova’da şehir merkezinde yaşanan silahlı saldırı, iş dünyasında şok etkisi yarattı. Lunapark işletmecisi Ali Altınbaş, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı saldırıda vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanırken, olayın arka planına ilişkin ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

ŞEHRİN MERKEZİNDE PUSU

Olay, 2 Mayıs’ta Yalova sahilinde meydana geldi. Yalova merkezinde lunapark işleten Ali Altınbaş, Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu arkasından geçtiği sırada yolun çöp kovalarıyla kapatıldığını fark etti.

Araçtan inen Altınbaş, bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu hedef oldu. 9 el ateş edilen saldırıda, Altınbaş'a 3 kurşun isabet etti.

3 KURŞUNLA YARALANDI

Kurşunların el ve bacaklarına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Altınbaş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“30 MİLYON LİRA HARAÇ İSTENDİ” İDDİASI

Altınbaş, saldırının arkasında aile içi bir husumet olduğunu öne sürdü. İddiaya göre ağabeyi M.A. tarafından uzun süredir tehdit edildiğini belirten Altınbaş, son olarak 30 milyon lira haraç istendiğini ve bu talebin reddedilmesi üzerine saldırının gerçekleştiğini söyledi.

“HAPİSTEN ÇIKTIKTAN SONRA BASKI BAŞLADI”

Altınbaş’ın iddiasına göre ağabeyi M.A., 2020 yılında cezaevinden çıktıktan sonra kendisine iş kurmak için destek verildi. Ancak daha sonra bu desteğin “borç” olarak gösterilerek haraç talebine dönüştüğü öne sürüldü.

Altınbaş, daha önce de tehdit ve baskılara maruz kaldıklarını, lunapark işletmesine yönelik pay talep edildiğini ifade etti.

YURT DIŞI SÜRECİ VE TEHDİT İDDİASI

Altınbaş, saldırıdan önce ağabeyinin yurt dışına çıktığını belirterek, Dubai’den tehditler aldıklarını ileri sürdü. Ayrıca kendisine yönelik daha önce de silahlı saldırı ve araç kundaklama gibi olayların yaşandığını iddia etti.

“ORGANİZE BİR YAPI” İDDİASI

Yaşanan sürecin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğünü savunan Altınbaş, daha önce emniyete defalarca bildirim yaptıklarını ancak olayın “aile içi anlaşmazlık” olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Altınbaş’ın hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin net bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, saldırının faillerinin tespiti için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.