Yalova'da termal tesislerde bayramda doluluk bekleniyor

Yalova'da termal tesislere talep yoğun...

17 tesis ve belediye belgeli işletmelerle toplam 5 bin yatak kapasitesine sahip olan tesislerde, Kurban Bayramı öncesi rezervasyon oranı yüzde 50’ye ulaştı.

Normal dönemlerde tarihi hamamları kullanan günlük misafir sayısı 500 iken, bu sayı bayram dönemlerinde 2 bine ulaşıyor.

"HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi tesiste bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Termal Sağlık Tesisleri Müdür Vekili Mustafa Kaba, "9 günlük Kurban Bayramı tatilimiz için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramda doluluk oranımız diğer senelere göre bayağı yüksek.

Şu anda yüzde 50'ye ulaştık, bayramda tesislerin tam kapasite dolu olacağını düşünüyoruz. Bayram rezervasyonu olarak yüzde 50 doldu. Bayrama kadar yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Hazırlıklarımızı son aşamaya getirdik." dedi.

OTOPARK VE YAYALAŞTIRMA PROJESİ GÜNDEMDE

Tesislerde şu an doluluk oranının yüzde 40 olduğunu söyleyen Kaba, "Şu anda da doluluk oranımız yüzde 40 oranında. Günübirlik ziyaretçilerimizin sayısı da fazla. Biz tesisimizde hazırlıklarımızı tamamladık. Hem konaklama tesisimizin hem de sauna, hamam ve açık havuzun bakımlarını yaptık.

Eksikleri giderdik. Otoparkımızın düzenlemesini yapıyoruz. Tesisin hemen girişinde bulunan alana yeni bir otopark oluşturduk. Bayrama hazır olacak. Bölgemizi de yayalaştırmayı düşünüyoruz. Araçtan ziyade yayalar olacak." diye konuştu.