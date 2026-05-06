Yalova'da vurulan lunapark işletmecisine suçladığı ağabeyinden yanıt geldi

Yalova'da dehşet veren olay..

2 Mayıs’ta Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nun arkasında meydana gelen olayda, kentte sahilde bulunan lunaparkı işleten Ali Altınbaş, iddiaya göre otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi.

Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3’ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol eli ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"AĞABEYİM HARAÇ İSTEMEYE BAŞLADI"

Hastanede tedavisi devam eden Ali Altınbaş, bir süredir ağabeyi Muhammet Altınbaş’ın kendisinden haraç aldığını belirtip, son istediği 30 milyon lirayı vermediği için tehdit edildiğini ve ağabeyinin kendisini tetikçi tutup, vurdurduğunu öne sürdü.

Ağabeyinin, işlediği 5 ayrı cinayet nedeniyle 28 yıl tutuklu bulunduğu cezaevinden 2020 yılında pandemi nedeniyle tahliye olduğunu söyleyen Altınbaş, 6 yıldır kendisinden haraç aldığını iddia etti.

Ali Altınbaş, kendisini barışma bahanesiyle dükkanına çağırıp, silah çektiğini de iddia ettiği ağabeyinin saldırıdan bir hafta önce de yurt dışına çıktığını belirtti. Altınbaş, ağabeyinin tehditlerinden dolayı daha önce şikayetçi olduğunu da söyledi. Şikayetini geri alması için de tehdit edildiğini de söyleyen Ali Altınbaş, “28 yıl hapishanede yattığından dolayı, çok çete ve işte bu gayrimeşru kişileri tanıdığından dolayı bizim peşimize adam takma suretiyle bizi vurdurdu” diye konuştu.

‘DÜKKANIMA SALDIRIP, ARKADAŞIMI DARBETTİ’

Kardeşi Ali Altınbaş’ın iddialarını sanal medya hesabından paylaştığı video ile yalanlayan Muhammet Altınbaş, kardeşinin araç kiralama iş yerine gelerek arkadaşına saldırdığı ve çıkan kavganın görüntülerini paylaştı.

Dubai’ye iş için gittiğini söyleyen Muhammet Altınbaş, “Ali Altınbaş benim öz kardeşimdir. Bir ihale söz konusuydu ve bu ihaleden dolayı benim S.Y. isimli arkadaşımı, 19 Mart’ta dükkanıma gelerek darbettiler. Sonrasında görüntülerde de her şey açıkça görülüyor, silah çekme durumları da var. Ben de oradayım ama silah taşımıyorum” dedi.

"HARAÇ İSTEDİĞİMİ İDDİA ETTİLER"

Haraç iddialarının gerçek olmadığını dile getiren Muhammet Altınbaş, hem tatil hem de iş nedeniyle Dubai’ye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

“Benim de yurt dışı hayalim vardı, gidip bir iş kurmak istiyordum. ‘Hem biraz tatil yapayım hem de kafamı dinleyeyim’ diyerek oradan uzaklaştım. Bu sırada Ali Altınbaş isimli şahsa silahlı saldırı yapılmış. Beni görüntülü aradılar. Ben ‘Ne oldu?’ diye bağırırken, orada ‘Bunu o yaptırdı’ diye videolar çekip kamuoyuna yaydılar. Haraç istediğimi iddia ettiler. Oysa ben hayatım boyunca kimseden, bırakın kardeşimi, hiç kimseden haksız kazanç sağlamadım. Cezaevinde geçirdiğim hayatım da ortada. Türkiye’ye de geleceğim.”