Yangın tüplerine veda! Patenti alındı: Sesiyle söndürüyor

Teknoloji, yangın söndürme yöntemlerini değiştirmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli Sonic Fire Tech tarafından geliştirilen yeni sistem, yangınları su veya kimyasal kullanmadan söndürmeyi amaçlıyor.

Şirketin patentini aldığı teknoloji, “infrases” olarak bilinen düşük frekanslı ses dalgalarını kullanarak yangının ihtiyaç duyduğu oksijen akışını kesmeye dayanıyor.

SES DALGASIYLA YANGIN SÖNDÜRME

Yangının oluşabilmesi için üç temel unsur gerekiyor: ısı, yakıt ve oksijen. Bu üçlüden yalnızca birinin ortadan kaldırılması bile yanma reaksiyonunu durdurabiliyor.

Sonic Fire Tech’in geliştirdiği sistem de tam olarak bunu hedefliyor.

Şirket yetkililerinden Geoff Bruder, teknolojiyi “Oksijeni, yakıtın kullanabileceğinden daha hızlı titreştiriyorsunuz ve böylece kimyasal reaksiyonu engelliyorsunuz” sözleriyle anlattı.

Henüz geliştirme aşamasında olan sistemin özellikle küçük ölçekli yangınlarda etkili olduğu belirtiliyor.