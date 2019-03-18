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Yangında 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Maltepe'deki 3 katlı bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri, 12 kişiyi yangından kurtardı.

DHA | 18.03.2019 - 08:34..
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İstanbul Maltepe'de bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yangında 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

İTFAİYE YARDIMA KOŞTU

Bazı apartman sakinleri yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk ederken, binadan çıkamayan 4'ü çocuk 12 kişi ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi.

Yangında 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

MAHALLELİ PANİK YAŞADI

Tahliye edilen çocuklar ve bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü.

Yangında 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangında 4'ü çocuk 12 kişiyi itfaiye kurtardı

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