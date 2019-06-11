Yanlış tabela yazısı sürücülerin dikkatinden kaçmadı

Bursa-Bilecik kara yolu üzerinde Bilecik girişindeki kavşağa Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne sipariş verilen türbe işareti sembollü 'Şeyh Edebali' yazısı yanlış yazılarak gönderildi.

SÜRÜCÜLER FARK ETTİ

Bu yazı Bilecik Karayolları 144. Şube Şefliği tarafından kontrol edilmeden yerine monte edildi. Yaklaşık 20 gündür bu şekilde duran yazının 'Şehy' Edebali yazması sürücülerinden dikkatinden kaçmadı.

"HANGİSİ DOĞRU?"

Taleba yazısının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan sürücüler, ilginç tepki ve eleştirilerde bulundular. Bazı yorumlarda "Tabelada yazan yazıya dikkat ettiniz mi?. Şeyh Edebali, Şehy Edebali. Hangisi doğru, yazıklar olsun." denildi.