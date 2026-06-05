Yapay zeka, çok sayıda virüsü etkisiz hale getirebilecek yeni bir aşı geliştirdi

Yapay zeka gelişmeye devam ediyor...

Hayatımızın her alanında etkisini gösteren yapay zeka, artık aşılarımızı da üretmeye başlayacak.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, yapay zekanın çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek yeni bir aşı türünün geliştirilmesinde kullanıldığına dair bir haber yayımladı.

YAPAY ZEKA AŞI ÜRETMEYE BAŞLADI

Habere göre yapay zeka, çok sayıda virüse karşı koruma sağlayabilecek ve pandemileri önleyebilecek temelde yeni bir aşı türü geliştirmek için kullanılıyor.

Yapay zekanın ürettiği aşı, tüm koronavirüs türlerine karşı etkili olacak şekilde tasarlandı.

EBOLA VİRÜSÜ İLE MÜCADELE EDEBİLECEK

Çalışmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da ekip, şimdiden grip ve Ebola ile mücadele edebilecek ayrı aşılar geliştiriyor.

Cambridgeli araştırmacılar, potansiyel virüs tehditlerini arayan gözetim programları tarafından kaydedilen bir dizi koronavirüse ait bilinen genetik kodları aldı.

YAPAY ZEKA ANALİZ ETTİ

Bu genetik kodlar yapay zeka tarafından analiz edildi.

SÜPER ANTİJEN TASARLADI

Ardından yapay zeka, bağışıklık sistemini, virüslerin mutasyona uğraması veya yeni bir enfeksiyonun hayvanlardan insanlara bulaşması durumunda bile virüs ailesinin tamamına karşı koruma sağlayacak şekilde eğitebilecek bir süper antijen tasarladı.