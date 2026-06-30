Yapay zekâ destekli dolandırıcılık alarmı: ABD’de 68 milyar dolarlık kayıp

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte dolandırıcılık yöntemleri de daha karmaşık ve tespit edilmesi zor hale geliyor. Gallup ve Stop Scams Alliance tarafından yürütülen yeni araştırma, ABD’de dijital dolandırıcılığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Verilere göre, geçen yıl başarılı dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümünde, yapay zekâ ve deepfake teknolojilerinin kullanıldığı tespit edildi.

DOLANDIRICILIKTA YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Araştırma kapsamında Ocak ve Şubat aylarında 5 bin 173 yetişkinle yapılan anket sonuçlarına göre, ABD’deki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 15 milyon kişi, geçen yıl dolandırıcılık mağduru oldu.

Bulgular, başarılı dolandırıcılık vakalarının yüzde 12’sinde yapay zekâ tabanlı araçların kullanıldığını ortaya koydu. Uzmanlar, bu teknolojilerin tespit edilmesinin zor olması nedeniyle gerçek oranın daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

68 MİLYAR DOLARLIK DEV KAYIP

Stop Scams Alliance Kurucusu ve CEO’su Ken Westbrook, dolandırıcılık faaliyetlerinin artık bireysel girişimler olmaktan çıkarak organize suç yapıları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Westbrook, ABD’de bir yıl içinde dolandırıcılıktan kaynaklanan toplam maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, bu rakamın büyük ölçekli küresel şirketlerin yıllık gelirleriyle yarıştığını söyledi.

RESMİ VERİLERLE GERÇEK KAYIP ARASINDA BÜYÜK FARK

Araştırma, resmi kurumlara bildirilen dolandırıcılık vakaları ile gerçek kayıplar arasında ciddi bir fark bulunduğunu da ortaya koydu.

Katılımcıların bildirdiği zarar miktarının, ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) iletilen şikâyetlerin yaklaşık dört katı olduğu tespit edildi. Uzmanlar, birçok vakanın bildirilmiyor olmasının sorunun gerçek boyutunun tam olarak ölçülmesini zorlaştırdığını vurguluyor.

PSİKOLOJİK ETKİ FİNANSAL KAYBIN ÖNÜNE GEÇTİ

Araştırmada dolandırıcılığın yalnızca ekonomik değil, psikolojik etkilerinin de oldukça ağır olduğu belirlendi.

Katılımcıların yüzde 75’i, dolandırıcılık deneyiminin ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını ifade etti. Raporda yer alan değerlendirmede, “Dolandırıcılığın duygusal etkisi finansal zararından daha yıkıcı olabilir” tespitine dikkat çekildi.

EN YAYGIN YÖNTEMLER VE RİSK GRUPLARI

Araştırmanın diğer bulgularına göre, dolandırıcılıkta en sık kullanılan yöntemlerin başında sahte internet siteleri geliyor. Vakaların yaklaşık yarısında telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-posta yoluyla kurulan tuzaklar kullanıldı.

Ayrıca düşük gelir grupları, azınlık toplulukları ve üniversite diploması olmayan yetişkinlerin dolandırıcılığa daha fazla maruz kaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, yapay zekâ destekli dolandırıcılık yöntemlerinin giderek sofistike hale geldiğini ve buna karşı hem bireysel farkındalık hem de kurumsal önlemlerin artırılması gerektiğini vurguluyor.