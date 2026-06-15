Yapay zeka destekli Siri her telefona gelmeyecek: İşte güncelleme alacak iPhone modelleri

iOS 27, macOS Golden Gate ve watchOS 27 işletim sistemlerinin en önemli yükseltmesi olarak öne çıkan yenilenmiş Siri yapay zekası için geri sayım başladı.

Şu anda beta aşamasında olan ve sonbaharda genel kullanıma açılacak olan bu teknoloji, eski Apple cihazlarını desteklemeyecek.

YENİ SİRİ YAPAY ZEKASINI DESTEKLEYEN CİHAZLAR

Kullanıcıların bu devrimsel asistanı deneyimleyebilmesi için cihazlarının aşağıdaki listede yer alan donanım gereksinimlerini karşılaması gerekiyor:

iPhone: iPhone 17 serisi (Standart, 17e, Air, Pro, Pro Max), iPhone 16 serisi (Standart, Plus, 16e, Pro, Pro Max) ile iPhone 15 Pro ve Pro Max.

iPad: M1 çip ve üzeri işlemcili iPad Pro ile iPad Air, A17 Pro işlemcili iPad mini.

Mac: Apple Silicon işlemciye sahip tüm modeller (M1 ve sonrası, A18 Pro).

Apple Watch: Yapay zeka destekli uyumlu bir iPhone ile eşleştirilmiş Series 9 ve sonrası, Ultra 2 ve sonrası, SE 3.

Apple Vision Pro: Tüm modeller.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER İÇİN ÜST DÜZEY DONANIM GEREKİYOR

Listelenen cihazlar yeni Siri'yi temel düzeyde destekleyecek olsa da asistanın sunduğu en gelişmiş özelliklerden faydalanmak için çok daha üst düzey donanımlara ihtiyaç duyulacak.

Örneğin; asistanın ses hızını ve ifade gücünü tamamen özelleştirme yeteneği ile Apple'ın en güçlü cihaz içi yapay zeka modelleri yalnızca belirli cihazlarla sınırlandırılıyor.

Bu özel yetenekler sadece; iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde; M4 ve üzeri işlemciye ve en az 12 GB belleğe sahip iPad'lerde; M3 ve üzeri işlemciye ve en az 12 GB belleğe sahip Mac'lerde ve M5 çipli Apple Vision Pro modelinde kullanılabilecek.