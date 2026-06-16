Yapay zeka ile vesikalık promptu: Bu komutu yazın, vesikalık hazırlayın

Yapay zeka, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

AI destekli görsel araçlar, profesyonel fotoğraf çekimine alternatif çözümler sunuyor.

Artık, vesikalık için para ödemenize gerek yok..

Son dönemde kullanıcılar, birkaç satırlık komutla resmi işlemlerde kullanılabilecek vesikalık benzeri fotoğraflar oluşturabiliyor.

Doğru komutlar sayesinde, stüdyo ortamında çekilmiş izlenimi veren yüksek kaliteli portreler elde etmek mümkün.

Vesikalık komutu:

İşte vesikalık hazırlamak için kullanılabilecek örnek prompt:

“Ultra gerçekçi, yüksek çözünürlüklü vesikalık boyutunda bir portre oluşturun (1,5 x 2 inç, dikey yönlendirme, 3:4 en boy oranı). Yüz, orijinal görüntüyle %100 aynı kalmalıdır (yüzde değişiklik, güzelleştirme veya yeniden şekillendirme yok).

Profesyonel resmi bir kıyafet uygulayın: koyu renkli bir takım elbise, ütülü beyaz bir gömlek ve iyi duran bir kravat. Doğal cilt dokusunu, gerçek gözenekleri ve otantik yüz detaylarını koruyun.

Profesyonel Photoshop tarzı stüdyo aydınlatması kullanın (yumuşak 3 noktalı aydınlatma, ana ışık + dolgu ışığı + ince kenar ışığı), dengeli pozlama, doğal gölgeler ve doğru cilt tonları sağlayın.

Arka plan: düz açık gri veya yumuşak nötr bir gradyan, temiz ve dikkat dağıtıcı olmayan (vesikalık standartlarına uygun).

Kompozisyon: baş ve omuzlar, ortalanmış, gözler doğrudan kameraya bakıyor, nötr ifade, uygun baş boşluğu (üst kenar boşluğu ve çene görünür).

Çıktı kalitesi: 300 DPI, keskin odak, DSLR seviyesinde netlik, gerçekçi renk derecelendirme, filtre yok, yapay düzeltme yok.

Son çıktı, profesyonelce düzenlenmiş bir stüdyo portresi (Adobe Photoshop kalitesinde) gibi görünmeli, resmi kimlik/pasaport kullanımı için uygun olmalıdır.”