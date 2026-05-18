Yapay zeka ile yönetilen ilk ada: Konseyde bakın kimler var

Yapay zeka, bu kez yönetici de oldu.

Yazılım şirketi Sensay'in kurucusu Dan Thomson, Filipinler'in Palawan eyaletinde satın aldığı adada yapay zekaya dayalı yeni bir idari sistem kurduğunu duyurdu.

Şirketinin adını taşıyan "Sensay Island" isimli adanın yönetimi için Winston Churchill, Nelson Mandela, Sun Tzu ve Leonardo da Vinci gibi tarihi şahsiyetlerin düşünce yapısını taklit eden yapay zekalı botlardan bir konsey oluşturuldu.

Dan Thomson, tarihi canlandırmaların; tuhaflıkları, zaafları ve kişisel şikayetlerinden ziyade, büyük resmi gören karar alma özellikleriyle donatılacağını söyledi.

Thomson’a göre bu yapay zeka konseyi, önerileri değerlendirecek, tartışacak ve oylama yapacak. Ardından alınan kararları uygulamak yine insanlara kalacak.

Proje şimdilik büyük ölçüde deneysel bir yapı olarak ilerliyor.

İLGİ YOĞUN

CNN Travel'e göre; Thomson, projeye yaklaşık 12 bin kişinin ilgi gösterdiğini söylüyor.

Başvuranların bir kısmı teknoloji meraklısı, bir kısmı ise mevcut hükümetlerden ve siyasetten yorulmuş kişilerden oluşuyor.