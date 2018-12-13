Yapay zeka ileride doğuma yardımcı olabilir

Teknoloji o kadar çok gelişti ki, insanlar çoğu bilgiyi sanal asistanlar sayesinde öğrenebiliyor. Yapay zeka çok güçlü bir teknolojidir. Astrofiziksel verilerin analiz edilmesinden tümörlerin saptanmasına veya diyabetin yönetilmesine kadar birçok sağlık alanında yapay zeka kullanılabiliyor. Peki yapay zeka teknolojisi doğuma ne kadar yardım edebilir?

DOĞUM SIRASINDA VERİ ANALİZİ

Yapay zeka teknolojisinin en önemli özelliği, herhangi bir görevi deneyimledikten sonra öğrenebilmesidir. Anne ve fetüs hareketlerini, nefes alışkanlıklarını ve kalp atış hızı veya kan basıncı gibi biyo-sinyalleri sürekli okuyabilen, doğum sırasında annelerin ve fetüslerin fizyolojisi, duyguları ve davranışları hakkında bilgi toplayabilen bir yapay zeka düşünün. Yapay zeka, gün geçtikçe öğrenme yoluyla hangi model kombinasyonunun hangi sonuca yol açacağını belirleyip daha doğru sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir. Normal doğum veya sezaryen ameliyatı tercih edip etmemek dahil olmak üzere mükemmel bir doğruluk seviyesine sahip, dakikalar boyunca doğum sırasında ne yapılacağını önermek için böyle bir sistem kullanılabilir mi?

DOKTORLARA YARDIM EDİYOR

Araştırmacılar, doktorlara yardımcı olacak buna benzer bir robot zaten çoktan geliştirdi. Doktorlar ve hemşirelere yardımcı olan bu robotun sunduğu analizlerin yüzde 90 oranında doğru olduğu belirtildi. Şimdilik sadece doktorlara normal hastalar için veri sunabilen bu robota benzer bir teknoloji, ileride doğum sırasında da kullanılabilir, fakat bunun için birçok testten geçmesi gereken yapay zeka robotlarının işi hiç de kolay değil.







