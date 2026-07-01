Yapay zeka istihdam piyasasında etkisini artırıyor

Yapay zeka hayatımıza giderek daha fazla entegre olmaya devam ediyor.

Son yıllarda dünya genelinde yapay zeka nedeniyle artan işsizlik, birçok ülke için önemli bir sorun haline geldi.

TechTimes haber sitesi, ABD’de yapay zeka kaynaklı istihdam kayıplarına ilişkin dikkat çekici bir haber yayımlandı.

İŞ KAYIPLARI YENİ BİR EŞİĞE ULAŞTI

Habere göre Mayıs 2026 itibarıyla yapay zeka, kaynaklı iş kayıpları yeni bir eşiğe ulaştı.

Üçüncü ay üst üste yapay zeka, ABD’li işverenlerin işten çıkarma gerekçeleri arasında en önemli neden olarak öne çıktı.

Ay sonuna kadar açıklanan 87 bin 714 işten çıkarma, firmanın bu kategoriyi takip etmeye başladığı 2023 yılından bu yana yapay zekaya atfedilen en yüksek toplam rakam olarak kayıtlara geçti.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ

Yalnızca teknoloji sektörü, yılın ilk beş ayında 123 bin 653 iş kaybı yaşadı.

Bu, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 66’lık bir artış anlamına geliyor.

1 MİLYAR DOLARLIK FON

ABD’de istihdam verilerinin açıklanmasından beş gün sonra yapay zeka şirketleri, işini kaybeden çalışanların yeniden eğitilmesi amacıyla 1 milyar dolarlık bir fon oluşturdu.

Eski Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve Indiana eski Valisi Eric Holcomb liderliğinde 25 Haziran’da, “RAISE US” adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş kuruldu.

500 MİLYON DOLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI

Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI Vakfı tarafından desteklenen platform, 1 milyar dolarlık hedefinin 500 milyon dolarından fazlasını şimdiden güvence altına aldı.

Kuruluş; Arkansas, Connecticut, Maryland ve Utah eyaletlerinde pilot programlar başlattı.

ANTHROPİC EKONOMİK ENDEKS RAPORU

Bu programların başarısı, eğitim saatleri veya kayıt sayısı yerine katılımcıların işe yerleşme ve bu işleri sürdürebilme oranlarına göre ölçülecek.

Öte yandan, yapay zeka şirketi Anthropic tarafından yayımlanan Haziran Ekonomik Endeksi raporu, iş gücü piyasasındaki dönüşüme dair farklı bir tablo ortaya koydu.

İŞLER YAPAY ZEKAYA DEVREDİLİYOR

Yaklaşık 9 bin 700 aktif Claude kullanıcısıyla yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 35’inden fazlası, önümüzdeki 12 ay içinde iş görevlerinin büyük bölümünü yapay zekanın devralacağını öngörüyor.

Katılımcıların yaklaşık yarısı ise mevcut iş yüklerinin en az yüzde 50’sini halihazırda yapay zekaya devrettiklerini bildiriyor.

İŞ HAYATINA YAPAY ZEKA ENTEGRASYONU

Raporda, yapay zekayı en yoğun kullanan çalışanların, kariyer gelecekleri konusunda en iyimser grup olduğu belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, bu anketin yalnızca yapay zekayı aktif olarak işine entegre edebilen kullanıcıları kapsadığına; dolayısıyla teknoloji nedeniyle işini kaybeden veya iş gücünün dışında kalan giriş seviyesindeki çalışanların durumunu tam olarak yansıtmadığına dikkat çekiyor.