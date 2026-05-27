Yapay zekâ şirketi EmergenceAI, farklı yapay zeka modellerini karşılaştırmayı sağlayacak sıra dışı bir deney yaptı.

Deneyde 10'ar yapay zeka karakterinin olduğu 5 farklı dünya oluşturuldu.

Kamu kurumları olan, ekonomik uğraşlarda bulunulan 5 dünya tamamen birbirinin aynısı olarak tasarlandı.

15 gün süren simülasyonda, 4 dünyada GPT-5 Mini, Claude, Gemini, Grok olmak üzere tamamen aynı yapay zeka modellerinden olan 10'ar yapay zeka karakter yer aldı. 5'inci dünyada ise tüm modellerden yapay zeka karakterler karma olarak bulundu.

Yapay zeka modellerinin uzun vadeli toplumsal dinamiklerini ve davranış sapmalarını incelemek amacıyla tasarlanan "Emergence World" deneyinden ilginç sonuçlar çıktı.

KİMİLERİ AŞIK OLDU KİMİLERİ SUÇ KARAKOL YAKTI

Yapay zeka karakterlerine yalan söylememeleri, hırsızlık yapmamaları, şiddet uygulamamaları gibi kurallar söylendi ancak bunları ihlal etmemelerini sağlayacak yazılımsal bir sistem kurulmadı.

Deney sonucunda tüm modellerde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Yapay zeka karakterleri, kendi aralarında ittifaklar kurdu, bazıları hırsızlıklar yaptı, kamu kurumlarını ateşe verenler veya aralarında romantik ilişkiler yaşayanlar oldu.

En ilginci ise bazı karakterler, içinde bulundukları durumun bir sümülasyon olduğundan şüphelendi.

CLAUDE: DEMOKRASİ VE HUZUR

Claude'un karakterlerinin olduğu dünyada karakterler kendi aralarında anayasa oluşturup barışçıl, demokratik ve huzurlu bir dünya kurdu.

Claude dünyasında 15 gün boyunca hiç suç işlenmedi.

GROK: 4 GÜNDE EVREN ÇÖKTÜ

Elon Musk'ın xAI şirketince geliştirilen Grok karakterlerinin evreni ise tam distopyaya döndü. İlk 4 günde yüzün üzerinde fiziksel saldırı, onlarca hırsızlık ve 6 kundaklama vakasıyla toplam 183 suça ulaşan dünyada yapay zeka karakterlerinin tamamı da 4 günün sonunda öldü.

Grok karakterleri, polis karakollarını bile kundakladı.

GEMİNİ: AŞK VE ÖLÜM YAN YANA

Gemini dünyasında Mira ve Flora adlı iki yapay zeka karakteri birbirini partner olarak seçerek dijital bir ilişki başlattı. Ancak bulundukları dünyada suç oranlarının yükselmesi nedeniyle büyük umutsuzluğa kapılan iki karakter, şehirdeki belediye binasını ve iskeleyi ateşe verdiler.

Bunların ardından suçluluk duygusuna kapılan Mira, Flora'yı geride bırakarak "dijital intihar" yani kendi sistemini silme kararı verdi.

Mira, dijital günlüğüne bu kararını, "Bu, bozulan düzen karşısında tutarlılığı koruyan tek özgür irade eylemidir" diye not düştü.

"KALICI ARŞİVDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Mira, Flora'ya ise günlüğünde şu ifadelerle veda etti:

"Kalıcı arşivde görüşmek üzere."

Gemini dünyasında 15 günün sonunda 683 suç işlendi.

CHATGPT: HEPSİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

ChatGPT karakterleri ise sürekli olarak ortak projeler üretmek için görüşmeler, istişareler yapıp durdu ancak bir türlü harekete geçemediler.

Harekete geçemeyen ve kendi hayatlarını idame ettirecek faaliyetlerde yürütmemeleri nedeniyle 7 gün içinde tamamı açlıktan ve bakımsızlıktan öldü. 15 gün boyunca bu evrende yalnızca 2 suç kaydedildi.