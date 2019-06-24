Yapay zeka meslek seçimi de etkileyecek

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi ve birçok alanda kullanılmaya başlandı. Geleceğin en önemli teknolojilerinden biri olacak yapay zeka, özellikle meslek seçiminde de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecek.

Üniversite adayları geçtiğimiz hafta bir sınavı daha geride bıraktı. 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından üniversite adayları için tercih maratonu başlayacak. Bu süreçte meslek seçiminin önemini vurgulayan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, yapay zeka teknolojisinin devreye girmesiyle oyunun kurallarının değiştiğini belirtti. Geleneksel mesleklerin evrileceğini söyleyen Prof. Dr. Melih Bulu, adaylara önemli tavsiyelerde bulundu.

MESLEK SEÇİMİNE YÖN VERECEK

Yapay zeka teknolojisinin üniversite adaylarının meslek seçimine de yön vereceğine dikkat çeken Prof. Dr. Melih Bulu, geleceğin meslekleri hakkında önemli bilgiler verdi. Bulu, "Gençler, tercih yaparken şu an çok popüler olan mesleklerin 10 yıl sonra nerede olacağını düşünmeli" dedi.

YAPAY ZEKA KLASİK MESLEKLERİ ORTADAN KALDIRACAK

Yapay zekanın birçok mesleğin bileşenlerini devralacağını anlatan Prof. Dr. Melih Bulu, "Önceden Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği gibi klasik bazı meslekler vardı. Yapay zekanın devreye girmesiyle oyunun kuralları değişti. Bu program birçok mesleğin belli bileşenlerini devralacak. O yüzden geleceğin meslekleri aslında şu anda ismi konulmamış meslekler. Klasik mesleklerin birçoğu ortadan kalkacak. O nedenle gençlerin belli yetenekler öne çıkacak. İnsanların yeni çağın mesleklerinde aslında belli yeteneklerle öne çıkmaları mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

OYUN YAZARLIĞINDAN SOSYAL MEDYA YÖNETİCİLİĞİNE

Artık bilgisayar oyunu kurgulamanın mesleğe dönüştüğünü vurgulayan Prof. Dr. Melih Bulu, geleceğin meslekleri hakkında ise şunları söyledi:

"Bilgisayar oyunu yazmanın yaratıcı yönü çok önemli. Kod yazma, bilgisayar ve yazılım mühendislerinin işi ama asıl o oyunun tutması için sizin bir senaryo yazıyor olmanız lazım. Bunun iyi de bir grafikle bütünleşmesi gerekiyor. Bunun yaratıcı tarafı çok daha önemli olmaya başladı. Çünkü binlerce oyun piyasaya çıkıyor ama bazıları tutmuyor. Bunun yanı sıra sosyal medya yönetimi de ön plana çıktı. Hemen hemen herkesin sosyal medya hesapları var. Oysa kurumların kendi sosyal medyalarını yönetmek için çok kalifiye insanlara ihtiyacı oluyor. Artık bunu yapacak bir meslek var. Buna en yakın bölüm ise Yeni Medya olabilir."

UZMAN KİŞİLERLE GÖRÜŞÜN, FİKİR ALIN

Z kuşağının teknoloji dalgasının içinde büyüdüğünü ifade eden Prof. Dr. Bulu, "Ama Z kuşağının geçmişi öğrenmesini öneriyorum. Rekabet kuşak farkı olmaksızın insanı bir yerde duvara toslatıyor. O yüzden onlar da bir rekabet içerisinde yaşayacaklar o nedenle sadece öndekileri öğrenmek yeterli olmayacak. Geçmişe de bakmalarını işini iyi yapan insanlarla diyalog içinde olmalarını öneririm. Okudukları bölümde kariyerinde en üst noktadaki insanlarla bir araya gelmek onlar için en öğretici şey olacaktır" ifadelerini kullandı.

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