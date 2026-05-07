Yapay zeka etkisi: Samsung'un piyasa değeri 1 trilyon doları aştı

Samsung Electronics hisseleri, yapay zekaya yönelik artan yatırımcı ilgisiyle çarşamba günü yüzde 15'in üzerinde değer kazandı.

Bu sıçrama sonucunda şirket, TSMC'den sonra 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ikinci Asya firması olarak tarihe geçti.

REKOR KÂR VE GELİR ARTIŞI

Şirketin ilk çeyrek faaliyet kârı, sekiz kattan fazla artış göstererek 57,2 trilyon won seviyesine tırmandı.

Aynı dönemde toplam gelir ise 133,9 trilyon Kore wonu ile yeni bir rekor kırarak mali beklentileri geride bıraktı.

Samsung, yüksek bant genişliğine sahip bellek segmentindeki rekabeti kızıştırmak için dünyanın ilk HBM4 çiplerinin seri üretimine başladı.

Bu teknoloji, Nvidia’nın yeni nesil yapay zeka mimarilerinde veri merkezi iş yüklerini desteklemek için kilit önem taşıyor.

Güney Kore’nin Kospi endeksi, çip hisselerindeki bu tarihi yükselişin etkisiyle ilk kez 7.000 puan seviyesinin üzerine çıktı.

Ayrıca, Apple'ın ABD'deki cihazları için Samsung ile çip üretimi konusunda ön görüşmeler yaptığına dair haberler piyasalardaki iyimserliği artırdı.