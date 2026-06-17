Yapay zeka sanılan fenomen: Ters eklemli Dimas Bengkong'un mücadelesi

Endonezya'da yaşayan sıra dışı bir isim Dimas Bengkong...

Sosyal medya olmasaydı belki de onu kimse tanımayacak hatta inanmayacaktı.

Paylaştığı videolar sayesinde hayatını yansıtabilen Bengkong, nadir bir kemik yapısına sahip.

Haziran 2025'te yayınladığı kesitlerle sosyal medya kısa sürede dikkatleri çeken Dimas, görenlerin "yapay zeka" sandığı kadar var.

Ancak gerçek çok başka.

Boyolali'de yaşayan Dimas Bengkong, canlı yayınlara katılması ve günlük yaşamından kesitler paylaşmasıyla gerçek olduğunu kanıtladı.

Onu farklı kılan özelliği ise kolları ve ayaklarının adeta "ters" gibi olmasıydı.

"Ters adam" lakabıyla tanınıyor

Bengkong, çocukluk yıllarında kemik gelişimini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Ancak sağlık durumuna ilişkin doğrulanmış resmi bilgiler oldukça sınırlı.

Kol ve bacak uzuvları ise normalden çok farklı.

En basit hareketleri bile bir mucizeymiş gibi görünüyor ancak fiziksel dezavantajının aksine enerjik tavırları ve pozitif yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Üstelik boks yapmak en büyük hobisi.

Bengkong, videolarında sık sık gülümsemesi ve hayata bağlılığıyla beğeni topluyor.

Milyonlara ulaştı

Aktif bir Instagram ve TikTok kullanıcısı olan Dimas Bengkong'un videoları yalnızca Endonezya'da değil, dünyanın birçok ülkesinde paylaşılmaya devam ediyor.

Yapay zeka iddiaları konuşulsa da, katıldığı canlı yayınlar onun gerçek mücadelesini kanıtlıyor.