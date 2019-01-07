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Yapay zekanın elinizden alabileceği meslekler açıklandı

Yapay zeka kullanımının artması sonucu, bazı mesleklerde insanlara ihtiyaç duyulmayacak. İşte yapay zekanın yapabileceği ve yapamayacağı meslekler.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 15:11..
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Günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanımı bir hayli arttı ve her geçen gün artmaya da devam ediyor. Yapay zeka kullanımı arttıkça insan gücü ihtiyacı da azalıyor. Çinli yapay zeka uzmanı Kai-Fu Lee, 15 yıl  içinde yapay zekanın, mesleklerin yarısını ele geçireceğini ifade etti.

yapay zeka

İNSANLARI YAPAY ZEKAYA KARŞI UYARDI

Yapay zeka konusunda 30 yıllık bir deneyime sahip olan Kai-Fu Lee, yapay zekanın, insanlara yaratacağı işsizlik sorunlarına karşı uyardı. Bu konuda aşırı derecede karamsar olunmaması gerektiğini de belirten Lee, yapay zekanın her işi yapamayacağı ifade etti.

yapay zeka

LEE: ''BAZI MESLEKLER YOK OLACAK''

Lee, yapay zekanın karmaşık stratejik planlama, kavramsallaştırma, el-göz koordinasyonu gerektiren işleri yapamayacağını belirtti. Lee, bazı mesleklerin yapay zeka tarafından yok edileceği, bazı mesleklerin ise bu durumdan etkilenmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Lee, yapay zekanın insanlarla tam olarak empati kuramadığını ve iletişim yapamadığını sözlerine ekledi.

yapay zeka

Kai-Fu Lee'ye göre yapay zeka tarafından yok olacak mesleklere ve yapay zekanın yapamayacağı mesleklere bir göz atalım:

YAPAY ZEKANIN İLK OLARAK ELE GEÇİRECEĞİ İŞ DALLARI

  • SATIŞ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
  • SİGORTACILIK
  • GÜVENLİK GÖREVLİLERİ
  • KAMYON ŞOFÖRLERİ
  • TÜKETİCİ KREDİSİ SAĞLAYICILARI
  • SPOR VE FİNANS GAZETECİLERİ
  • MUHASEBECİLER VE FİNANSAL ANALİZCİLER
  • MEYVE TOPLAYICILARI
  • RADYOLOGLAR
  • YATIRIM UZMANLARI

yapay zeka

YAPAY ZEKANIN YAPAMAYACAĞI MESLEKLER

  • PSİKİYATRİSLER
  • TERAPİSTLER
  • TIBBİ BAKICILAR
  • YAPAY ZEKA ARAŞTIRMACILARI
  • YAPAY ZEKA MÜHENDİSLERİ
  • KURGU YAZARLARI
  • ÖĞRETMENLER
  • AVUKATLAR
  • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ
  • BİLİM İNSANLARI
  • YÖNETİCİLER

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