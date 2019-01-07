Yapay zekanın elinizden alabileceği meslekler açıklandı

Günümüzde yapay zeka teknolojisinin kullanımı bir hayli arttı ve her geçen gün artmaya da devam ediyor. Yapay zeka kullanımı arttıkça insan gücü ihtiyacı da azalıyor. Çinli yapay zeka uzmanı Kai-Fu Lee, 15 yıl içinde yapay zekanın, mesleklerin yarısını ele geçireceğini ifade etti.

İNSANLARI YAPAY ZEKAYA KARŞI UYARDI

Yapay zeka konusunda 30 yıllık bir deneyime sahip olan Kai-Fu Lee, yapay zekanın, insanlara yaratacağı işsizlik sorunlarına karşı uyardı. Bu konuda aşırı derecede karamsar olunmaması gerektiğini de belirten Lee, yapay zekanın her işi yapamayacağı ifade etti.





LEE: ''BAZI MESLEKLER YOK OLACAK''

Lee, yapay zekanın karmaşık stratejik planlama, kavramsallaştırma, el-göz koordinasyonu gerektiren işleri yapamayacağını belirtti. Lee, bazı mesleklerin yapay zeka tarafından yok edileceği, bazı mesleklerin ise bu durumdan etkilenmeyeceğini açıkladı. Ayrıca Lee, yapay zekanın insanlarla tam olarak empati kuramadığını ve iletişim yapamadığını sözlerine ekledi.

Kai-Fu Lee'ye göre yapay zeka tarafından yok olacak mesleklere ve yapay zekanın yapamayacağı mesleklere bir göz atalım:

YAPAY ZEKANIN İLK OLARAK ELE GEÇİRECEĞİ İŞ DALLARI

SATIŞ VE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

SİGORTACILIK

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

KAMYON ŞOFÖRLERİ

TÜKETİCİ KREDİSİ SAĞLAYICILARI

SPOR VE FİNANS GAZETECİLERİ

MUHASEBECİLER VE FİNANSAL ANALİZCİLER

MEYVE TOPLAYICILARI

RADYOLOGLAR

YATIRIM UZMANLARI

YAPAY ZEKANIN YAPAMAYACAĞI MESLEKLER