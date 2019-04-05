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Yapay zekaya sahip kameralar tutukluluların kaçmalarını engelleyecek

Çin'deki hapishanelerde yapay zeka teknolojisine sahip kameralar kullanılacak

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 09:10..
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Çin’deki Yancheng hapishanesi, yapay zeka teknolojisine sahip kameralar kullanarak tutukluların kaçmalarını tamamen engellemeyi amaçlanıyor.

South China Post gazetesinin haberine göre, Çin’deki yüksek güvenlikli Yancheng hapishanesi, yapay zeka kullanacağı robotik kameralarla tutukluların her anını gözlemleyecek ve yapay zekaya sahip robotik kameralar normalin dışında bir durum yaşandığında uyarı vererek gardiyanları harekete geçirecek.

kamera

TUTUKLULARIN HER ANI KAYDEDİLECEK

Çin Adalet Bakanlığı tarafından doğrudan denetlenen yüksek güvenlikli hapishanede tutukluların normal olmayan her davranışı kameralar tarafından rapor gözlemlenerek rapor edilecek.

Akıllı cezaevi sistemi, şebeke halindeki kamera ve saklı sensörlerin her hücreye yerleştirilmesiyle oluşturuluyor.

Habere göre bazı uzmanlar, sistemin tutukluların gardiyanlara rüşvet vermeleri halinde kameraların alarm vermesini durduramayacakları için kaçmalarını imkansız hale getireceğini düşünüyor.

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