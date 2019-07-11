Yapay zekaya sahip, marul toplayabilen sebze robotu

Hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanan yapay zekaya sahip robotlar, tarımda da kullanılmaya başlandı. Yıllardır buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünlerde zaten makineler kullanılıyor. Ancak marul gibi daha hassas ürünlerde ise robot teknolojileri yardıma koşuyor.

Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen yukarıdaki robot, Cambridge Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Vegebot ismi verilen robot, hassas yaprakları olan ve toprağa yakın mesafede yetişmesinden dolayı toplanması daha zor olan marulları toplayabiliyor.

Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığını belirleyebiliyor. Marulun toplanmaya hazır olduğunu analiz eden robot üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.

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