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Yapay zekaya sahip, marul toplayabilen sebze robotu

Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka destekli sebze robotu geliştirdi.

DHA | 11.07.2019 - 10:40..
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Hayatın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanan yapay zekaya sahip robotlar, tarımda da kullanılmaya başlandı. Yıllardır buğday ve patates gibi kolayca toplanabilen ürünlerde zaten makineler kullanılıyor. Ancak marul gibi daha hassas ürünlerde ise robot teknolojileri yardıma koşuyor.

Yapay zekaya sahip marul toplayan robot VİDEO

Makine öğrenme tekniğini kullanarak marul toplayabilen yukarıdaki robot, Cambridge Üniversitesi'nde çalışan uzmanlar tarafından geliştirildi. Vegebot ismi verilen robot, hassas yaprakları olan ve toprağa yakın mesafede yetişmesinden dolayı toplanması daha zor olan marulları toplayabiliyor.

Bilgisayar görüş sistemi yardımıyla hedefini belirleyen robot, makine öğrenme yoluyla marulun toplanmaya hazır olup olmadığını belirleyebiliyor. Marulun toplanmaya hazır olduğunu analiz eden robot üzerinde bulunan bıçakları kullanarak marulu topraktan kesip çıkarıyor.

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