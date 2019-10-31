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Yapı Kredi Yayınları TÜYAP'ta

İstanbulluların merakla beklediği TÜYAP Kitap Fuarı 2 Kasım Cumartesi günü başlıyor. Yapı Kredi Yayınları da okurlarıyla buluşacak.

Özel Haber | 31.10.2019 - 15:24..
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Yapı Kredi Yayınları 2 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 38. İstanbul Kitap Fuarı’na yepyeni kitapları ve imza günleriyle katılıyor.

Ahmet Ümit, Füruzan, Mine Söğüt, İpek Çalışlar, Yalvaç Ural, Muzaffer Özgüleş, Doğan Gündüz, Görkem Kantar Arsoy, Feridun Oral, Sara Şahinkanat Yapı Kredi Yayınları standında okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

Yapı Kredi Yayınları TÜYAP'ta

AHMET ÜMİT OKURLARIYLA BULUŞACAK

Ayrıca 3 Kasım’da yapılacak Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor: Başkomser Nevzat başlıklı söyleşide Ahmet Ümit okurlarıyla bir araya gelerek Başkomser Nevzat’ın yıllar içinde yeni yollara sapan hikâyesine, yazdığı, yazmakta olduğu ve yazmayı planladığı kitaplara değinecek.

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