Yapı Kredi Yayınları TÜYAP'ta

Yapı Kredi Yayınları 2 - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 38. İstanbul Kitap Fuarı’na yepyeni kitapları ve imza günleriyle katılıyor.

Ahmet Ümit, Füruzan, Mine Söğüt, İpek Çalışlar, Yalvaç Ural, Muzaffer Özgüleş, Doğan Gündüz, Görkem Kantar Arsoy, Feridun Oral, Sara Şahinkanat Yapı Kredi Yayınları standında okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalayacak.

AHMET ÜMİT OKURLARIYLA BULUŞACAK

Ayrıca 3 Kasım’da yapılacak Ahmet Ümit okurlarıyla buluşuyor: Başkomser Nevzat başlıklı söyleşide Ahmet Ümit okurlarıyla bir araya gelerek Başkomser Nevzat’ın yıllar içinde yeni yollara sapan hikâyesine, yazdığı, yazmakta olduğu ve yazmayı planladığı kitaplara değinecek.