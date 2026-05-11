Yaprak Dökümü'ndeki gizli mesaj yıllar sonra keşfedildi: Meğer "ayna" olan sahneler...
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında gösterilen Yaprak Dökümü, bu kez dizideki gizli bir yönetmenlik detayıyla sosyal medyada gündem oldu. Bir X kullanıcısı, dizideki aldatma sahnelerinin büyük bölümünün “ayna yansıması” ile başladığını fark ederek ilgili sahneleri peş peşe paylaştı.
Paylaşımda, karakterlerin yasak ilişkilerinin ya da aldatma anlarının öncesinde kameranın genellikle aynalara odaklandığı görüldü.
Sosyal medyada birçok izleyici, "Bunu yıllardır nasıl fark etmedik" yorumunda bulundu.
İşte, o sahneler...
