Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

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Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza

17 kişinin çektiği fotoğrafı sosyal medyada tespit eden polis ekipleri, fotoğraftaki kimliği tespit edilen 5 kişi, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 15 bin 750 lira para cezası aldı.