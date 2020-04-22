Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında, arkadaşlarıyla birlikte dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, dağlık arazide yaralanmış halde yaban keçisi yavrusu buldu.
YARALI KEÇİYİ 5 KKİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI
Durumu Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine bildiren Ataş, yaralı keçiyi sırtına alarak yaklaşık 5 kilometre taşıyarak dağdan indirdi.
TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK
Uzun süren yolculuğun ardından yavru keçi tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi. Yavru keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.