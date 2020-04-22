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Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

Erzincan'da arkadalarıyla dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, yaralı halde bulduğu yavru yaban keçisini yaklaşık 5 kilometre sırtında taşıdı.

DHA |
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Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

 

Üzümlü ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarında, arkadaşlarıyla birlikte dağda gezintiye çıkan Murat Ataş, dağlık arazide yaralanmış halde yaban keçisi yavrusu buldu.

Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

YARALI KEÇİYİ 5 KKİLOMETRE SIRTINDA TAŞIDI

Durumu Erzincan Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerine bildiren Ataş, yaralı keçiyi sırtına alarak yaklaşık 5 kilometre taşıyarak dağdan indirdi.

Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILACAK

Uzun süren yolculuğun ardından yavru keçi tedavi edilmek üzere görevlilere teslim edildi. Yavru keçinin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Yaralı dağ keçisini 5 kilometre boyunca sırtında taşıdı

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