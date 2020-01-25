taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Yaralı depremzede, yaşadıklarını anlattı

Depremin ardından enkazın altında kalan Mehmet Şeker, görevlilerin kendisini elleriyle kazıp iğne deliğinden çıkardıklarını söyledi.

AA | 25.01.2020 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

yaralı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı.

İĞNE DELİĞİNDEN ÇIKARDILAR

Çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, "Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar." dedi.

Yaralı depremzede, yaşadıklarını anlattı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi
Depreme ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Gül, "Umarım bu acı 'çevre ve imar' konularında uyarıcı olur." dedi.
Elazığ'da enkazdan çıkarılan annenin feryadı
Enkazdan kurtarılan anne, çocuklarının geride kaldığını onların da kurtarılmasını istedi.
Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı
Elazığ'da bulunan bakanlar, deprem ile ilgili son bilgileri aktarmak için canlı yayına hazırlanırken, artçı sarsıntının meydana gelmesi üzerine kısa süreli bir gerginlik yaşadı.
Deprem nedeniyle Adıyaman Cezaevi boşaltılacak
Depremde hasar alan Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılması yönünde karar alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

Elazığ'da kurtarma çalışmaları başladı

42
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

450
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

428
Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

Elazığ'a yardım göndermek için toplanan Ordulular

163
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

113
Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin ilk açıklama

278
Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere intikal talimatı verdi

278
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir