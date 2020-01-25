Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı.

İĞNE DELİĞİNDEN ÇIKARDILAR

Çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, "Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar." dedi.

Yaralı depremzede, yaşadıklarını anlattı VİDEO