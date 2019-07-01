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Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan karaca, tedavi altına alındı.

AA | 01.07.2019 - 18:51..
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Kavaloğlu köyü mevkisinde devriye görevindeki jandarma ekipleri, yol kenarında yaralı halde karaca yavrusu buldu.

Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

Askerler tarafından Destek Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen karaca yavrusu, biberonla beslendi, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı VİDEO

BİBERONLA BESLEDİLER

Destek Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ercan Demir, karaca yavrusunun köpekler tarafından saldırıya uğradığını düşündüklerini, omuz kısmında yaralar bulunduğunu söyledi.

Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

Karacaya köylülerden temin ettikleri keçi sütünü biberon yardımıyla verdiklerini anlatan Demir, "Şimdi sağlık durumu çok iyi. Tedavi ve bakımını yaptık. Doğal yaşama bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edeceğiz." dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Tayyar Koçak, herkese bu konularda duyarlı olması çağrısında bulunarak, "Bu tür yaban hayvanlarının korunması gerekir. Yaralı halde bulunan yaban hayvanlarını mutlaka bize ulaştırsınlar, veterinerimiz gerekli tedavisini yaptıktan sonra tekrar doğal ortama bırakıyoruz." ifadesini kullandı.

Yaralı karaca yavrusuna jandarma sahip çıktı

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