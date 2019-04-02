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Yaralı kartala sahip çıktılar

Erzurum’da yaralı olan ve uçamayan kartal hayvanseverlere sığındı.

İHA | 02.04.2019 - 10:36..
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Kentin Oltu ilçesindeki Güllüce Mahallesi’nde yaşayan Nazım Elibol (60) Kumlu derede giderken yol kenarında uçamayan bir kartal gördü.

Kartalın uçamadığını fark eden Elibol, yaralı kartalın diğer hayvanlar tarafından zarar görmemesi için alarak köye getirdi.

İKİ GÜN EVİNDE BAKTI

Oltu ilçesindeki evinde bulunan samanlıkta kasanın içerisinde iki gün yaralı kartala bakan hayırsever vatandaş Nazım Elibol, insani görevini yerine getirdikten sonra Milli Parlak Müdürlüğü yetkililerini arayarak kartalı almalarını istedi.

Yaralı kartala sahip çıktılar

Uçamayan kartal insanlara sığındı

TEDAVİ İÇİN YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Hayvansever Beycan Onat, Oltu’ya getirdikleri kartalı iki gün boyunca besledikten sonra Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Veteriner Yağmur Çelik’e teslim etti. Kartal, gerekli kontroller yapılarak Erzurum Milli Parklardan gelecek görevlilere teslim edilecek. Kartalın hayvan hastanesindeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Yaralı kartala sahip çıktılar

Yaralı kartala sahip çıktılar

Yaralı kartala sahip çıktılar

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