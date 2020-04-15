taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8963
Euro
7.4962
Altın
1720.65
Borsa
96323.95
Gram Altın
382.636
Bitcoin
46442.5

Yarasalar incelendi, 6 yeni virüs türü ortaya çıktı

Bilim adamları, yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalarda koronavirüs ailesinden 6 yeni virüs türü keşfettiklerini duyurdu.

REUTERS |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yarasalar incelendi, 6 yeni virüs türü ortaya çıktı

Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim adamları, yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün aynı familyaya ait olduğu açıkladı.

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçünü alfacoronavirüs, diğer üçünü de betacoronavirüs olarak sınıflandırdı.

BİNLERCESİ OLABİLİR

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün ana kaynağının, yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası, henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil. Bilim adamları, yarasalarda muhtemelen binlerce koronavirüs türü olduğu görüşünde.

Yarasalar incelendi, 6 yeni virüs türü ortaya çıktı

DETAYLI ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Araştırmayı yapan ekip, yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

İlginizi Çekebilir
Fahiş fiyat için kurul oluşturulma kararı
Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen koronavirüs ekonomik paketine, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi.
Ergenekon savcısı için yeniden tutuklama kararı çıktı
Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında savcılıktan yapılan itiraz, kabul edildi. Dalkuş için yeniden tutuklama kararı verildi.
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Sincan Cezaevi'nde bazı hükümlüler, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edildi. Hapishanede kalan Alaattin Çakıcı da 65 yaş kriterinden yararlanarak serbest kalacak.
İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerindeki karantina bitti
Koronavirüs salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri sürerken, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1992
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
380
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
380
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
289
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
289
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
245
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
345
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir