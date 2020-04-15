Yarasalar incelendi, 6 yeni virüs türü ortaya çıktı

Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim adamları, yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün aynı familyaya ait olduğu açıkladı.

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçünü alfacoronavirüs, diğer üçünü de betacoronavirüs olarak sınıflandırdı.

BİNLERCESİ OLABİLİR

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün ana kaynağının, yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Ancak bilim dünyası, henüz bu iddiayı kanıtlayabilmiş değil. Bilim adamları, yarasalarda muhtemelen binlerce koronavirüs türü olduğu görüşünde.

DETAYLI ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Araştırmayı yapan ekip, yeni keşfedilen koronavirüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.