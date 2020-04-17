Yardımına koştu, vefat ettiğini öğrendi

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Koronavirüs, sosyal medyadan online mevlit yaptırdı

Kayseri'de hayatını kaybeden İlmiye Başyazıcıoğlu için okutulan ve kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlide katılamayanlar, taziyelerini de yayın sırasında sosyal medyadan iletti.