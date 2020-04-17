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Yardımına koştu, vefat ettiğini öğrendi

Ankara'da yardıma gittikleri yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrenen din görevlisi, apartman merdivenlerinde merhumun kapısı önünde Kur’an-ı Kerim okudu.

İHA |
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Yardımına koştu, vefat ettiğini öğrendi

Diyanet İşleri Başkanlığı Keçiören Müftülüğü Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, kentin kuzeyinde ikamet eden yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere adresine gitti.

Yardıma gittikleri vatandaşın vefat ettiğini öğrenip Kur’an-ı Kerim okudu- İZLE

GÖREVLİLER, YAŞLI ADAMIN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Eve ulaşan ekipler, yaşlı vatandaşın dakikalar önce vefat ettiğini öğrendi.

Bunun üzerine ekip içinde yer alan Büyük Ankara Camii Uzman İmam Hatibi Nuh Küyük, sosyal mesafe kurallarını da dikkate alarak apartman merdivenlerinde, merhumun kapısı önünde Kur’an-ı Kerim okudu.

Aileye taziye dileklerinde bulunan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, vatandaşların dua ve teşekkürleri ile oradan ayrıldı.

Yardımına koştu, vefat ettiğini öğrendi

Yardımına koştu, vefat ettiğini öğrendi

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