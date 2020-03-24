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Yardımlaşma vakıflarına verilen kaynak artırıldı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak tutarı 135 milyon liradan 180 milyon liraya yükseltildi.

AA | 24.03.2020 - 11:03..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamına alınan yeni kararı duyurdu.

135 MİLYONDAN 180 MİLYONA...

Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık." dedi.

Koronavirüsün yayılımının engellenmesi için huzurevlerinden engelli bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına, kadın konukevlerinden çocuk evlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemleri hayata geçiren Bakanlık, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor.

Yardımlaşma vakıflarına verilen kaynak artırıldı

PERİYODİK PAYDA ARTIŞ

Bu kapsamda, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal hizmet çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki 1003 SYDV'ye Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay" da önemli bir artışa gidildi.

Söz konusu maddi kaynağın artırılmasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sosyal yardımlardan daha çok kişinin yararlanabilmesi hedefleniyor.

HEDEF, OLASI MAĞDURİYETLERİ ENGELLEMEK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan SYDV'lere "periyodik pay" kapsamında her ay düzenli olarak kaynak aktarımı yapıldığını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Yapılan güncelleme ile birlikte SYDV'lerin periyodik payı artırıldı. Periyodik paylar hesaplanırken aralarında güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılıyor ve böylelikle söz konusu payların dağıtımında objektif bir yöntem izleniyor.

Kaynak aktarımında yaptığımız yeni düzenleme ile SYDV'lerin hizmetlerinde çıkması muhtemel aksaklıkların önüne geçerek toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan sosyal yardım yararlanıcılarının olası mağduriyetlerini engellemeyi amaçlıyoruz."

Yardımlaşma vakıflarına verilen kaynak artırıldı

1000'ER LİRA NAKDİ DESTEK

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında düzenli sosyal yardımlardan faydalanan 2 milyon haneye 1000'er lira nakdi destek sağlanacağını da bildirmişti.

Destekten 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kriterleri karşılayan, halihazırda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanacak. Destekten yararlanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak, ödemeler ay sonunda başlatılacak.

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