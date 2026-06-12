Yargıda kritik atama: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yeni görevlendirmeler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Yeni görev değişikliğiyle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir revizyon gerçekleşmiş oldu.

ANKARA BAŞSAVCILIĞINDA YENİ VEKİL GÖREVLENDİRMELERİ

Atamalar kapsamında iki kritik isim daha Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi.

Bu atamalarla birlikte başsavcılık teşkilatında yönetim kadrosu yeniden şekillendirilmiş oldu.

YARGI TEŞKİLATINDA DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEME

Gerçekleştirilen görev değişikliklerinin, yargı teşkilatındaki işleyişin güçlendirilmesi ve kurumsal koordinasyonun artırılması amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Yeni görevlendirmelerle birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma ve adli süreçlerde daha etkin bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

SÜREÇ HSK KARARIYLA NETLEŞTİ

Atamalar, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) kararıyla resmiyet kazandı. Yargı teşkilatında yapılan bu tür düzenlemelerin, ihtiyaçlar ve görev dağılımı doğrultusunda belirli periyotlarla gerçekleştirildiği biliniyor.

Yeni görevlerine başlayan isimlerin, önümüzdeki süreçte Ankara’daki adli faaliyetlerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.