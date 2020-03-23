Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit emekli oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, yaş haddinden emekliye ayrılacağını açıkladı.

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Başkanlığı'ndan mesai arkadaşları tarafından, sosyal mesafe kuralına uyularak, kalabalık oluşturulmadan alkışlarla uğurlandı.

YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun, koronavirüs önlemleri arasında yeni başkanını seçmek üzere yarın sandık başına gideceği belirtilirken, tüm üyelerin katılacağı seçim için önlemler alındı.

SEÇİM SALONUNDA KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Konferans salonunda yapılacak seçim için koronavirüs önlemleri kapsamında salon içine maske, dezenfektan ve kolonya konuldu.

Hijyen önlemlerinin yanı sıra Yargıtay üyelerinin aynı anda oy kullanmaya gelmemesi için oy kullanma saati, 08.00-12.00 olarak belirlendi.

6 KİŞİ ADAY OLDU

Yargıtay'daki seçimde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk ile Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman aday oldu.

Yargıtay Kanunu gereğince adaylardan, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan yeni Yargıtay Başkanı olurken, ilk üç turda adaylardan biri yeterli çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan iki aday, dördüncü ve beşinci turda yarışacak.

Bu turlarda da sonuç alınamazsa başa dönülerek turlara devam edilecek.