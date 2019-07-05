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Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın müebbet hapis cezasını bozdu.

AA | 05.07.2019 - 16:59..
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Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan, uzun süredir tutuklu bulunuyordu.

YARGITAY MÜEBBET KARARINI BOZDU

Ilıcak ve Altan kardeşler hakkında Yargıtay kararını verdi.

3 isim hakkında ağırlaştırılmış müeebet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu.

"MEHMET ALTAN HAKKINDA DELİL YOK"

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

Yargıtay'dan Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararı

TAHLİYE TALEBİNE RET

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

FETÖ'YE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU

Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

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