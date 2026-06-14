Yarın Hazine bonosu ve tahvil ihracatı yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın (15 Haziran) bir hazine bonosunun ilk ihracına ve bir sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma programı kapsamında yarın iki ayrı ihale düzenleyecek.
Bakanlık, yatırımcılara yönelik olarak 8 ay vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirirken, 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilini de yeniden ihraç edecek.
8 AY VADELİ
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleşecek.
2 YIL VADELİ
Aynı gün 2 yıl (637) gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)