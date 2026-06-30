Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kalori ekleniyor

Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek ve QR kodlarla takip edilebilecek.

Kalori hesabı, uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak.

Uygulama, 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak.

DETAYLI MENÜ DÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak uygulaması ile kafe ve restoranlarda detaylı menü dönemi başladı.

ÜRÜNÜN PORSİYON BAŞINA KALORİSİ PAYLAŞILACAK

İşletmelerin hazırladığı menülerde, artık ürünün porsiyon başına kalori miktarı, alerjen bilgileri ve içindekiler listesi açıkça yer almak zorunda.

"RESTORAN VE KAFELERDE ŞEFFAF MENÜ UYGULAMASINA GEÇİŞ ZORUNLU"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Restoran ve kafelerde şeffaf menü uygulamasına geçişi zorunlu hale getiriyoruz." diyerek uygulama ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Artık sipariş verirken yemeğinizin içindeki malzemeleri, alerjenleri ve enerji (kalori) değerlerini menülerden, dijital ekranlardan veya QR kodlarla şeffafça görebileceksiniz.

Sağlığınız ve kişisel tercihleriniz için en doğru seçimi yapabilmeniz adına denetim artık sizin de elinizde."

DÜRÜM ET TANTUNİ'NİN KALORİSİ 540

Yeme içme sektöründe menülere kalori yazılması zorunlu hale gelirken uygulamaya örnek vermek gerekirse, dürüm et tantuninin toplam kalorisi 540 olarak hesaplandı.

Buna göre:

Ekmek arası tavuk tantuni: 460 kalori

Ekmek arası cheddarlı tavuk tantuni: 520 kalori

Dürüm et tantuni: 540 kalori

Ekmek arası et tantuni: 580 kalori

Porsiyon yoğurtlu tantuni: 560 kalori

Porsiyon patlıcanlı tantuni: 570 kalori