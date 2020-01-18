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Yarıyıl tatili için trafik uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü; yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirler arası kara yollarında ek trafik tedbirleri planlandığını açıkladı.

İHA | 18.01.2020 - 11:24..
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yarıyıl tatili trafik tedbirleri ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatilinin başlaması nedeniyle şehirler arası ve şehir içi yollarda araç ve yaya trafiğinin diğer günlere oranla yoğunlaşacağı belirtilirken, yerleşim yerlerinde, otobüs terminallerinde ve şehirler arası kara yollarında ek trafik tedbirleri planlandığı bildirdi.

Bu yönde ekip ve personel sayısı da artırıldı.

TRAFİK KURALLARINA UYUN, HAYATTA KALIN

Alınan bu tedbirlerin yanında, vatandaşların gidecekleri yere güvenli ulaşabilmeleri ve mağdur olmamalarının trafik kurallarına uymalarıyla mümkün olacağı vurgulandı.

Yarıyıl tatili için trafik uyarısı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Bu bağlamda sürücülerin, yola çıkmadan önce kış koşullarına uygun lastiklerini ve araçlarını kontrol etmeleri, uykusuz/yorgun olarak trafiğe çıkmamaları, seyahat planlaması yapmaları ve belirli periyotlarla mola vermeleri, yasal hız limitleri ile yol ve hava şartlarının gerektirdiği hızlarda araç kullanmaları ve öndeki araçları yakından takip etmemeleri, seyahatleri süresince emniyet kemerlerini takmaları ve araçta bulunanların takmalarını sağlamaları, kış turizminin olduğu bölgelere yapılacak seyahatlerde yol ve hava koşulları nedeniyle daha dikkatli olmaları hususları birkez daha hatırlatıldı.

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