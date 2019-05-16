Yaş çay alım fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday alım fiyatlarına yüzde 29, arpa alım fiyatlarına yüzde 33 zam yapıldığını duyurmasından sonra gözler, yaş çay alım fiyatına çevrilmişti.

Konuyla ilgili açıklama, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi.

2 LİRA 90 KURUŞ

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, taban fiyatın 2 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

13 KURUŞ DESTEKLEME

Pakdemirli, yaş çay taban fiyatını açıklayarak “Cumhurbaşkanımız bizim düşündüğümüzün de biraz daha ötesinde bir çay fiyatı açıklamamızı istedi. Yaş çay taban fiyatını inşallah bu sene 2 lira 90 kuruş olarak belirledik. 13 kuruş destekleme ile 3 lira 3 kuruş olarak belirledik.” dedi.

3 LİRA 50 KURUŞ İSTENİYORDU

Rizeli çay üreticileri, fiyatların 3 lira 50 kuruş seviyesine çıkmasını bekliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy, “Gübre fiyatı yüzde 100 artmış, işçilik yüzde 50, çay bezi, çay makası, yağmurluk, çuval, torba vs. ekipmanların fiyatı yüzde 40 oranında artmıştır. Çay üreticisi yıllardır sıkıntıda fakat bu yıl gübre, işçilik ve ekipmanlardaki fahiş fiyatlar üreticimizi daha da sıkıntıya sokacaktır. Hükümetin, çiftçimizin yüklü maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyat açıklayacağını umut ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİ SIKINTISI VAR

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, Rize'deki çay üreticilerini de etkiledi.

Bölgeye giderek çay bahçelerinde çalışan Gürcüler, artık Türk Lirası'nı değersiz bulmaya başladı.

Bölgede işçi bulma konusunda sorunlar ortaya çıktı.