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Yasağa aldırış etmeyen gençler güreş tutup, top oynadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı kişilerin de arasında bulunduğu bir grup genç, yasağa ve sosyal mesafeye aldırış etmeden top oynayıp, güreş tuttu.

İHA |
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Yasağa aldırış etmeyen gençler güreş tutup, top oynadı

Dünya ülkelerinde ve ülkemizde etkisini gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında, salgının yayılmasını engellemek için bir takım tedbirler alındı.

Bu tedbirler kapsamında 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Alınan tedbirler ve evde kal çağrıları kapsamında vatandaşlar evden çıkmazken, bazı vatandaşlar ise alınan tedbirleri önemsemedi.

NE YASAK DİNLEDİLER NE DE SOSYAL MESAFE KURALI

Zeytinburnu Sahilde bir araya gelen bir grup genç, alınan tedbirlere ve sosyal mesafeye aldırış etmeden güreş tutup, top oynadı.

Gençlerin arasında 20 yaş altı kişilerin de olduğu görüldü. Uzun bir süre dışarıda kalabalık bir şekilde bekleyen gençler, ellerine topu alıp birine fırlattı, güreş tuttu, birbirini kovaladı.

Voleybol da oynayan gençlerin arasında maskesiz kişilerin olması da dikkat çekti.

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