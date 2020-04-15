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Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü kenarında yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar piknik yaparken bazıları ise balık tuttu.

DHA |
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Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında piknik yapmak ve balık tutmak yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen Sazlıdere Barajı'na gelen bazı vatandaşlar piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise balık tuttu.

20 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR DA DIŞARIDAYDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşından küçük olan vatandaşların sokağa çıkması da yasaklanmıştı.

Ancak bazı aileler çocuklarını da piknik alanına getirdiler.

Bazı çocuklar bisiklete binerken bazı çocuklar ise futbol oynadılar.

Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular ViDEO

Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

Yasağa rağmen göl kenarında piknik yapıp balık tuttular

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