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Yasağa rağmen otobüse binmek isteyen yaşlı kadın

Zonguldak'ta yasağa rağmen halk otobüsüne binmek isteyen yaşlı kadın, kendisini almayan halk otobüsünün önüne atlayarak dakikalarca direndi.

İHA | 24.03.2020 - 12:27..
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İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarını engellemek amacıyla yayınladığı genelgenin ardından Zonguldak'ta, ilginç bir olay yaşandı.

Emekli öğretmen olduğu öğrenilen 70 yaşlarındaki bir kadın, yasağa rağmen halk otobüsüne binmekte direndi.

ARACIN ÖNÜNE ATLADI, SAĞA SOLA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Zaman zaman kendisini otobüsün önüne atan, kapılarını açmaya çalışan yaşlı kadın, kendisini uyaranlara da tepki gösterdi. Halk otobüsü şoförünün kendisini almak zorunda olduğunu söyleyerek tepkilerini yineleyen yaşlı kadın, bu kadarına pes dedirtti.

Yasağa rağmen otobüse binmek isteyen yaşlı kadın ViDEO

Otobüs şoförü kalkış saatinin gelmesiyle birlikte duraktan ayrılınca yaşlı kadın, kendi yoluna gitti.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HER ŞEYİ ANLATTI

70 yaşın üzerinde olan yaşlı kadının sıklıkla halk otobüsünü kullandığını, ancak bakanlığın genelgesinin ardından talimatlara uymak zorunda olduklarını anlatan otobüs şoförü Şenol Öztorun, o anları şöyle anlattı:

"Kendisi 70 yaşın üzerindedir. Bugün yine geldi, araca binmek istedi. Biz kendisine bakanlığın talimat verdiğini, 65 yaş ve üzeri yolcuların ücretli yada ücretsiz araçlara alınmaması gerektiğini söyledik. Kendisi inanılmaz bir şekilde aracın önüne attı kendisini. Biz güzel bir dille kendisine deklare ettik. Hem kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından yasak olduğunu söyledik. Kendisi ısrarla anlamak istemedi. Sağa sola hakaretler savurmaya başladı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarda bir haftadır yaşadığımız problem var. Biz kendilerine kuralı anlattık aslında. Onlar anlamamakta ısrar ediyor. Biz yaşlılarımızın evde kalmalarını istiyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli."

Yasağa rağmen otobüse binmek isteyen yaşlı kadın

Yasağa rağmen otobüse binmek isteyen yaşlı kadın


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